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Ерик тен Хааг: Кристиано Роналдо предаде мен и Манчестър Юнайтед

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Чете се за: 04:42 мин.
Спорт
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Бившият мениджър на „червените дяволи“ смята, че португалецът не е разбирал колко важно е да се раздаваш максимално по време на тренировките.

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Снимка: БТА
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Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг отправи остри критики към Кристиано Роналдо, заявявайки, че звездата е „подвела“ и него, и отбора по време на последния си престой там.

Нидерландският специалист пое тима от „Олд Трафорд“ през 2022 г., когато Роналдо беше в разгара на краткото си завръщане в клуба.

Двамата обаче влязоха в сериозен конфликт, който доведе до прекратяването на договора на португалската легенда по-малко от половината на сезон 2022/23.

Сега Тен Хаг, който беше уволнен от Юнайтед през 2024 г., разкри подробности за проблемите помежду им. Според него бившата звезда на Реал Мадрид не е полагал необходимите усилия, които треньорът и съотборниците му са очаквали от него.

„Той подведе отбора, а също и мен, защото бяхме планирали нещата с него. Пътувах до Португалия, за да разговарям с него и да му обясня какво искам да постигна, преди да пристигна в Манчестър Юнайтед. Очевидно е, че той е един от най-великите футболисти в историята. Изпитвах огромно уважение към него. Но в онзи момент като мениджър трябваше да взема рационално решение и да запазя играчите, на които се възхищавам“, заяви Тен Хаг пред The Athletic.

Макар да осъзнавал колко голямо е значението на футболист като Роналдо, нидерландецът смята, че португалецът не е разбирал колко важно е да се раздаваш максимално по време на тренировките.

По думите му звездата пропускала занимания и не тренирала достатъчно интензивно дори когато присъствала. Тен Хаг даде за пример и отказа на Роналдо да пробяга една от трите задължителни обиколки, след като футболистите на Юнайтед трябваше да наваксат общо осем мили (около 12,9 км) заради по-малкия пробяган километраж от съперника при загубата с 0:4 от Брентфорд ден по-рано.

„Изправих го пред този проблем. Много пъти съм му казвал: „Рони, всички искат да работят за теб и да те поставят в правилната позиция, но ако сам не можеш да стигнеш до наказателното поле, няма как да вкарваш голове. Той не беше способен да го направи. Не е правилно да се твърди, че съм очаквал от него да пресира и че това го е изтощавало. Проблемът беше, че той просто не можеше да го прави. Не се движеше нито когато отборът владееше топката, нито когато я притежаваше противникът. Причината беше, че не се подготвяше както трябва“, обясни Тен Хаг.

Напрежението между двамата започна още в предсезонната подготовка, когато треньорът разкритикува Роналдо, че е напуснал стадиона по време на контролата срещу Райо Валекано, преди срещата да е приключила.

Португалецът повтори подобна постъпка и в мач от Висшата лига срещу Тотнъм, след като отказа да влезе като резерва.

„Всеки голям отбор трябва да намери начин да интегрира големия футболист, но и самият футболист трябва да работи за отбора. Той казваше на съотборниците си: „Пазете си краката по време на тренировките“. Разбирам това, когато си в отлична физическа форма и вече си преминал през необходимите занимания. Но първо трябва да тренираш, за да достигнеш нужното физическо състояние“, добави нидерландецът.

Само няколко месеца след началото на сезона Роналдо даде интервю пред Пиърс Морган, в което отвърна на своя треньор и заяви, че не може да го уважава.

Няколко седмици по-късно португалецът премина в Ал-Насър. Напрегнатите му отношения с треньорите обаче отново излязоха на преден план, след като по време на последната международна пауза той напусна лагера на националния отбор на Португалия на фона на конфликт с Жорже Жезус.

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#Ерик тен Хааг #Кристиано Роналдо #Манчестър Юнайтед

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