Кристиано Роналдо получи 30 дни наказание от Португалската футболна федерация

Кристиано Роналдо е наказан за 30 дни от Португалската футболна федерация, след като напусна лагера на националния отбор заради разногласия с треньора Жорже Жезуш. 41-годишният нападател е глобен и с 255 евро, след като дисциплинарната комисия на федерацията потвърди обвинението срещу него.

Роналдо напусна базата на португалския национален отбор в Копенхаген преди мача срещу Дания от Лигата на нациите по-рано този месец. Нападателят обвини Жезуш, че два пъти не е спазил обещанието си относно неговата роля в отбора, след като Роналдо остана неизползвана резерва срещу Норвегия. Треньорът отрече да е постигал каквото и да било споразумение с футболиста, но остави отворена възможността за завръщането му след победата на Португалия с 2:1.

Непрофесионалното звено на дисциплинарната комисия установи, че Роналдо умишлено е извършил нарушение по член 160(1) от дисциплинарния правилник на федерацията. Производството срещу него е образувано на 9 октомври. В изявлението не се уточнява кои мачове или дейности ще обхване наказанието, нито дали вече изтекъл период на временно отстраняване ще бъде зачетен към санкцията.

По-късно Роналдо се извини, че не е поздравил привържениците след мача с Норвегия и че е напуснал съотборниците си. Той заяви, че остава на разположение за националния отбор, след като изтърпи наказанието си. Президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса заяви, че всички във федерацията искат Роналдо да се завърне в националния отбор, след като случаят бъде разрешен.