БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кристиано Роналдо получи 30 дни наказание от Португалската футболна федерация

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

41-годишният нападател е глобен и с 255 евро.

Кристиано Роналдо
Снимка: БТА
Слушай новината

Кристиано Роналдо е наказан за 30 дни от Португалската футболна федерация, след като напусна лагера на националния отбор заради разногласия с треньора Жорже Жезуш. 41-годишният нападател е глобен и с 255 евро, след като дисциплинарната комисия на федерацията потвърди обвинението срещу него.

Роналдо напусна базата на португалския национален отбор в Копенхаген преди мача срещу Дания от Лигата на нациите по-рано този месец. Нападателят обвини Жезуш, че два пъти не е спазил обещанието си относно неговата роля в отбора, след като Роналдо остана неизползвана резерва срещу Норвегия. Треньорът отрече да е постигал каквото и да било споразумение с футболиста, но остави отворена възможността за завръщането му след победата на Португалия с 2:1.

Непрофесионалното звено на дисциплинарната комисия установи, че Роналдо умишлено е извършил нарушение по член 160(1) от дисциплинарния правилник на федерацията. Производството срещу него е образувано на 9 октомври. В изявлението не се уточнява кои мачове или дейности ще обхване наказанието, нито дали вече изтекъл период на временно отстраняване ще бъде зачетен към санкцията.

По-късно Роналдо се извини, че не е поздравил привържениците след мача с Норвегия и че е напуснал съотборниците си. Той заяви, че остава на разположение за националния отбор, след като изтърпи наказанието си. Президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса заяви, че всички във федерацията искат Роналдо да се завърне в националния отбор, след като случаят бъде разрешен.

Свързани статии:

Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия и обеща да разкрие "истината“
Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия и обеща да разкрие "истината“
41-годишната звезда си тръгна в навечерието на мача с Дания на фона...
Чете се за: 03:12 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Кристиано Роналдо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
1
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Слънчево и по-топло във вторник, в края на седмицата се очакват валежи и застудяване
2
Слънчево и по-топло във вторник, в края на седмицата се очакват...
Почина счетоводителят проф. Стоян Дурин
3
Почина счетоводителят проф. Стоян Дурин
Работничка е починала при трудова злополука в обогатителен цех на „Мини Бобов дол“
4
Работничка е починала при трудова злополука в обогатителен цех на...
Погром в Италия: Протестната вълна и опустошението в Милано
5
Погром в Италия: Протестната вълна и опустошението в Милано
Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени „Старлинк“ край София
6
Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
4
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Футбол

Манчестър Сити може да прекара два сезона в Чемпиъншип
Манчестър Сити може да прекара два сезона в Чемпиъншип
Тотнъм спечели домакинството си на Ковънтри за първи шампионатен успех Тотнъм спечели домакинството си на Ковънтри за първи шампионатен успех
Чете се за: 02:02 мин.
Жозе Моуриньо за ситуацията с Арда Гюлер: Никой не успя да ми покаже, че това, за което говорят, се е случило Жозе Моуриньо за ситуацията с Арда Гюлер: Никой не успя да ми покаже, че това, за което говорят, се е случило
Чете се за: 02:20 мин.
Спартак Варна навакса пасив от два гола и елиминира Етър от Купата на България Спартак Варна навакса пасив от два гола и елиминира Етър от Купата на България
Чете се за: 02:20 мин.
Добруджа отстрани Монтана от турнира за Купата на България Добруджа отстрани Монтана от турнира за Купата на България
Чете се за: 01:57 мин.
ЦСКА планира да открие реконструирания стадион "Българска армия" срещу Славия ЦСКА планира да открие реконструирания стадион "Българска армия" срещу Славия
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик - Пловдив
Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик - Пловдив
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Намушканото 14-годишно момче в Карнобат е в стабилно състояние Намушканото 14-годишно момче в Карнобат е в стабилно състояние
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Момчето, намушкано с нож в Карнобат е в стабилно състояние Момчето, намушкано с нож в Карнобат е в стабилно състояние
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко Търново“ Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко Търново“
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Войната в Черно море затруднява българските рибари: Уловите са...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
ЦИК с последен редовен брифинг преди вота в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
След погрома на протестите: Френски градове въведоха вечерен час
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Протестите в Албания: Поредна вечер на сблъсъци с полицията
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ