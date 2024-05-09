Европейски избори 2024: КП "Коалиция на розата"
Листата за европейските избори 2024 на КП "Коалиция на розата":
1. Александър Трифонов Томов
2. Димитър Александров Митев
3. Виктор Иванов Йоцов
4. Лъчезар Аспарухов Аврамов
5. Гарабед Ардашес Минасян
6. Дарина Петрова Велкова
7. Сергей Петков Инджов
8. Магда Николаева Сталева
9. Александър Цветанов Гарибов
10. Тодор Монов Янкулов
11. Смилен Маленков Иванов
12. Николай Петров Минков
13. Веселин Руменов Величков
14. Чавдар Йорданов Герасимов
15. Захари Стефанов Руженов
16. Силвия Чернева Георгиева
17. Милчо Тончев Асенов
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