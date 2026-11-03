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Европейски шампион с Испания влиза в треньорския щаб на Лудогорец

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Спорт
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Педро Гарсия, който е работил с Луис де ла Фуенте в младежкия национален отбор на Испания, ще бъде помощник на Игор Йовичевич в Разград

Европейски шампион с Испания влиза в треньорския щаб на Лудогорец
Снимка: Официален сайт на ПФК Лудогорец
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Лудогорец подсили треньорския си щаб с испанския специалист Педро Гарсия, който ще изпълнява ролята на помощник-треньор в екипа на Игор Йовичевич. 37-годишният наставник пристига в Разград със сериозен международен опит, включително европейска титла с младежкия национален отбор на Испания.

Гарсия е бил част от треньорския щаб на Луис де ла Фуенте, с когото през 2019 година печели eвропейското първенство за младежи до 21 години. Тогава испанският тим триумфира на шампионата, проведен в Италия, а успехът се превръща в едно от най-значимите постижения в кариерата на младия специалист.

След работата си в националния отбор на Испания Гарсия продължава професионалното си развитие на клубно ниво. В неговата визитка фигурират престои в Мирандес, Малага и Реал Мурсия, както и в катарския Ал Араби.

С назначението му ръководството на Лудогорец цели да добави допълнителна експертиза към екипа на Игор Йовичевич и да подпомогне развитието на отбора.

Самият Педро Гарсия изрази задоволството си от възможността да започне работа при разградчани и демонстрира амбиция да допринесе за бъдещите успехи на клуба.

"Щастлив съм, че идвам в силен и популярен отбор като Лудогорец. Ще дам всичко, което зависи от мен, за бъдещите успехи на тима. Лудогорец трябва да се върне там, където му е мястото“, заяви испанският специалист.

Привличането на Гарсия е поредна стъпка в укрепването на спортно-техническия екип на българския клуб, който ще разчита на неговия опит от испанския и международния футбол в стремежа си към по-добри резултати.

#Педро Гарсия #ПФК Лудогорец

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