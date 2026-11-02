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Фалшиви сигнали за бомби наложиха евакуация на Общината и Съдебната палата в Ямбол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
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фалшиви сигнали бомби наложиха евакуация общината съдебната палата
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Работата на две от основните институции в Ямбол беше временно прекъсната днес заради сигнали за поставени взривни устройства. Преди обяд сградите на Общината и Съдебната палата бяха евакуирани, след като на електронните им пощи са получени заплашителни съобщения.

Районите около двете сгради бяха отцепени от полицията, а екипи на МВР извършиха щателни проверки. Взривни устройства не бяха открити.

Сигналите са част от вълна от фалшиви бомбени заплахи, засегнала и други институции в страната. След приключване на проверките работата беше възстановена и в двете институции в 13.30 часа.

#фалшиви сигнали за бомби #ямбол

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