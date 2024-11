Фенербахче нанесе първата загуба на Жалгирис у дома в Евролигата

Фенербахче продължава да се намира под пара в Евролигата. Момчетата на Шарунас Ясикевичус надвиха Жалгирис със 72:65 в мач от десетия кръг. В "Жалгирио Арена" турците дадоха заявка за петата си поредна победа в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент във втората четвърт и до края не се предадоха пред щурма на играчите на Андреа Тринкиери, които допуснаха трета последователна загуба и първа у дома в турнира.

Fenerbahce give Žalgiris their first home loss of the season after a tough game in Lithuania #RivalrySeries pic.twitter.com/xLwPbc8swz — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 15, 2024

Статистиката на "фенерите" вече сочи, че имат осем успеха и само две поражения, а литовците са с шест победи и четири загуби. На 20 ноември, сряда, отборът от Истанбул ще има гостуване на Виртус Болоня. От своя страна "зелените" ще приемат Панатинайкос два дни след това.

Найджъл Хейс-Деивс даде тон на турците с 18 точки и 11 борби. Марко Гудурич реализира 17, Артурас Жагарс и Сертач Шанлъ приключиха с по 10 точки.

Лони Уокър отговори с 19 точки за литовците, Силвен Франциско завърши с 13.

Панатинайкос продължава да поддържа дистанцията до Фенербахче на върха в класирането, след като "детелините" се наложиха с 82:77 като гост на Виртус Болоня. Защитаващият титлата си отбор на Ергин Атаман поддържаше минимален аванс през всичките 40 минути във "Виртус Сегафредо Арена" и така се поздрави със седмия си успех от началото на сезона. Въпреки че се бори достойно, италианският тим продължава да е сред последните отбори в класирането на най-престижния европейски клубен турнир с едва два успеха от 10 мача.

Кендрик Нън бе най-резултатен за успеха на гръцкия шампион с 20 точки, Матиас Лесорт се отличи с 16 точки и 8 борби, а Джериан Грант и Костас Слукас добавиха по още 11 и 10 точки, съответно. Гръцкият гард завърши и със 7 асистенции.

Уилям Клайбърн записа 18 точки за Виртус Болоня, добавяйки и 6 овладени под ринга топки, колкото имаше и Торнике Шенгелия, който завърши със 17 точки. Айзая Кординие се отчете с 12 точки, 7 борби и 7 асистенции.

Париж Баскетбол за пореден път доказа, че няма да бъде в ролята на боксова круша още в своя дебютен сезон в Евролигата. Баскетболистите на Тиаго Сплитер взеха нов скалп, този път на Барселона със 103:87 в среща от десетия кръг, изиграна в "Палау Блауграна". Нищо не предвещаваше подобен изход на мача, в който равностойните минути бяха на дневен ред до голяма степен, но в заключителната четвърт французите нямаха спиране и се погрижиха да триумфират за шести пореден път в турнира на богатите, както и да стопират успешната серия от два последователни успеха на баскетболистите на Жуан Пенароя.

The most in-form team right now get another dub!@ParisBasketball with a 17-30 run in the 4th quarter to grab their 6W in a row!#EveryGameMatters pic.twitter.com/dx4fmWBeij — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 15, 2024

По този начин сензацията в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент може да се похвали със седем победи, а срещу нейното име има и три загуби, като със същия баланс са и испанците. На 21 април, четвъртък, французите ще пътуват до Истанбул за гостуване на Анадолу Ефес, докато ден по-късно каталунците ще имат визита на Байерн Мюнхен.

Ти Джей Шортс отново бе познатият лидер на парижани, отчитайки се със своите 24 точки и 9 асистенции. Маодо Ло го последва с 20, 5 борби и 4 успешни шута зад арката. Надир Хифи наниза 15 точки, Тайсън Уорд регистрира 13 и 7 овладени под двата ринга топки.

Джабари Паркър отвърна за "лос кулес" с 19 точки, 5 борби и 5 асистенции. Хунан Нунес завърши с 15 и 6 овладени под двата ринга топки, Уили Ернангоемс и Жоел Пара отбелязаха по 12. Алекс Абринес приключи с 11 точки.

Олимпия Милано пък надделя над Партизан с 88:81 в мач от десетия кръг. В "Белградска Арена" всичко се реши в последните минути, когато италианците нанесоха своя удар и това бе достатъчно за играчите на Желко Обрадович да допуснат шеста поредна грешна стъпка в Евролигата.

.@OlimpiaMI1936 grab their first road win of the season! pic.twitter.com/iEpWx88iEs — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 15, 2024

"Червените" имат на сметката си четири победи и шест загуби, докато сърбите са с два успеха и осем поражения. На 21 ноември, четвъртък, Олимпия Милано ще приеме Макаби Тел Авив, а "гробарите" ще гостуват на другия сръбски тим в турнира на богатите - Цървена звезда с Коди Милър-Макинтайър.

Никола Миротич поведе италианците към успеха с 19 точки и 9 борби. Николо Манион и Зак Лидей завършиха с по 13 точки, като първият има и 7 асистенции. Леандро Болмаро остана с 11 и 6 борби, Армони Брукс вкара 10.

Стърлинг Браун и Брандън Дейвис се отличиха за сърбите с по 17 точки, като първият завърши още с 9 борби и 5 тройки. Карлик Джоунс реализира 12.

