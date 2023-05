Филаделфия и Финикс изравниха сериите си от полуфиналите в НБА

Филаделфия Севънтисиксърс победи Бостън Селтикс със 116:116 у дома след продължение в мач №4 от полуфиналната серия на Източната конференция в Националната баскетболна асоциация (НБА).

След като донесе първи успех на Фили в залата на "келтите", но не бе на ниво в следващите две срещи, Джеймс Хардън изигра страхотен двубой. Гардът на Съксърс завърши с 42 точки, 8 борби, 9 асистенции и 4 кражби при стрелба 16/23 за две и 6/9 от тройката. Той реализира. 16 секунди преди сирената за край на редовното време, за да вкара срещата в продължение, а след това бе точен и зад арката при оставащи 18 секунди в допълнителните 5 минути, за да донесе важната победа на домакините. Избраният за МВП на редовния сезон Джоел Ембийд допринесе с дабъл-дабъл - 34 пункта и 13 овладени топки, а Тайрийз Макси се отчете с 14 точки.

За Селтикс Джейсън Тейтъм завърши с дабъл-дабъл - 24 точки и 18 борби. 23 добави Джейлън Браун, а Маркъс Смарт се отчете с 21 пункта. 19 от пейката добави Малкълм Брогдън, а с по 12 и 10 съответно се разписаха Дерик Уайт и Ал Хорфърд, но усилията им се оказаха недостатъчни за Джо Мазула и компания, за да се доближат на успех от финала в конференцията.

Двубой №5 е в залата на Бостън във вторник.

В друга среща Финикс Сънс също изравни полуфиналната си серия, но на Запад, след като удари лидера след редовния сезон Денвър Нъгетс със 129:124 у дома. "Буците" отново не намериха решение за двете звезди на "слънцата" Кевин Дюрант и Девин Букър. След като комбинираха за общо 86 точки в предишния двубой, двамата отново се развихриха и този път приключиха с по 36 пункта, като записаха и дабъл-дабъл - Дюрант добави 11 борби, а Букър се отчете с 12 завършващи подавания, като бе особено ефективен в стрелбата за две точки - 14/18. Ценни 19 пункта от пейката реализира Ландри Шамет, включително 5/8 от тройката.

От другата страна Денвър не съумя да спечели за трети път, въпреки страхотните усилия на Никола Йокич, който завърши с поредни чудовищни показатели - 53 точки и 11 асистенции, при стрелба 20/30 за две. Сръбският център на тима, за когото това бе рекорд в плейофите на НБА, се замеси и в противоречив момент от срещата. В края на втората четвърт той изби топката от ръцете на собственика на Сънс Мат Ишбия, който забави подновяване на играта. За реакцията си Йокич получи техническо нарушение.

Джамал Мъри приключи с 28 пункта, по 11 добавиха Майкър Портът-младши и Арън Гордън, а с 10 допринесе Кехтейвиъс Колдуел-Поуп, но Нъгетс се връщат в залата си за мач №5 от серията във вторник в еднакви изходни позиции с Финикс след разменени по две домакински победи със "слънцата".

Nikola Jokic sets the @nuggets record for points in a Playoff game in Game 4



53 PTS

11 AST

20-30 FG



PHX/DEN Game 5 | Tues, 10pm/et | TNT pic.twitter.com/i952K7gdpe