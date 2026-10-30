Франклин Маскоте развихри "канарчетата“ с хеттрик, Ботев Пловдив разпиля Локомотив София

Ботев Пловдив постигна впечатляваща победа с 5:2 при гостуването си на Локомотив София в среща от 14-ия кръг на Първа лига. Двата отбора предложиха истинско голово шоу на стадиона в квартал „Надежда“, а големият герой за "жълто-черните“ беше Франклин Маскоте, който реализира хеттрик. Останалите две попадения за гостите бяха дело на Мауро Родригес и Самуел Калу, докато за столичани се разписаха Димитър Костадинов и Иван Йорданов.

Двубоят се проведе на фона на сериозни сътресения в Локомотив София. Само часове преди първия съдийски сигнал клубът официално обяви раздялата си с Любослав Пенев по взаимно съгласие. В негово отсъствие отборът беше воден от Атанас Стоилов.

Гостите започнаха по мечтан начин и откриха резултата още във втората минута. Грешка на домакините в средата на терена позволи на Франклин Маскоте да организира бърза атака. Бразилецът комбинира с Мауро Родригес, който с едно докосване го изведе сам срещу Мартин Величков. Нападателят запази хладнокръвие и изпрати топката в мрежата за 0:1.

Локомотив опита да отговори и в 12-ата минута създаде добра възможност. Димитър Костадинов центрира от свободен удар, Адил Тауи отклони с глава към далечната греда, където Никола Нейчев стреля от въздуха, но не намери очертанията на вратата.

Малко по-късно Самуел Калу демонстрира техника в наказателното поле на столичани, но ударът му премина встрани. В 28-ата минута Адил Тауи получи възможност да възстанови равенството след добра комбинация между Ерол Дост и Спас Делев, но стреля слабо в ръцете на Даниел Наумов.

В 38-ата минута Ботев беше близо до второ попадение. Мауро Родригес отправи мощен изстрел от дистанция, който Мартин Величков изби в корнер. При последвалото центриране Марвин Сенгер изпрати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада.

Само три минути по-късно "канарчетата“ все пак удвоиха преднината си. Марвин Сенгер проби по левия фланг и подаде към Франклин Маскоте в наказателното поле. Никола Нейчев опита да пресече подаването с шпагат, но се размина с топката, а бразилският нападател реализира второто си попадение за 0:2.

В добавеното време на първата част Локомотив върна интригата. Адил Тауи центрира опасно отляво, Анте Аралица отклони с глава, а Димитър Костадинов игра последен с топката, преди тя да премине голлинията за 1:2.

След почивката столичани излязоха мотивирани да заличат изоставането си и в 53-ата минута успяха да възстановят равенството. Спас Делев изпълни хитро свободен удар пред наказателното поле, като вместо очакваното центриране подаде по земя към Иван Йорданов. Халфът стреля без забавяне и прати топката в долния десен ъгъл на вратата на Наумов за 2:2.

Радостта на домакините обаче продължи едва две минути. В 55-ата Ехидже Укаки направи впечатляващ индивидуален пробив отдясно, преодоля трима футболисти на Локомотив и пусна прострелно подаване към далечната греда. Там Мауро Родригес беше на точното място и върна преднината на Ботев.

Това попадение даде нов импулс на пловдивчани, които продължиха да атакуват опасно. В 61-ата минута поредна грешка на Дейвид Огага позволи на гостите да организират бърза контраатака. Мауро Родригес изведе Самуел Калу на отлична позиция, а нигериецът с прецизен диагонален удар прати топката в далечния ъгъл за 2:4.

Ботев не намали темпото и в 68-ата минута Укаки беше близо до нов гол, но мощният му изстрел премина опасно покрай вратата. Три минути по-късно Локомотив също създаде отлична възможност. Анте Аралица отклони с глава към Спас Делев, който стреля отблизо, но Даниел Наумов демонстрира отличен рефлекс и предотврати попадението.

В 74-ата минута Франклин Маскоте окончателно сложи точка на спора. Бразилският нападател беше изведен зад защитата на домакините, озова се очи в очи с Мартин Величков и с хладнокръвен удар в далечния ъгъл оформи своя хеттрик и крайното 2:5.

До последния съдийски сигнал двата отбора продължиха да търсят нови попадения, но резултатът остана непроменен.

С убедителния успех Ботев Пловдив се завърна на победния път след тежкото поражение с 0:4 от ЦСКА 1948 в предишния кръг и се доближи до челната четворка в класирането. Локомотив София пък продължава да изпитва сериозни затруднения през сезона, като раздялата с Любослав Пенев беше последвана от ново болезнено поражение.