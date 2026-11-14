Френки де Йонг отпадна от състава на Нидерландия за решаващия мач срещу Германия

Националният отбор на Нидерландия ще бъде без един от основните си футболисти за предстоящото гостуване на Германия в последния кръг от груповата фаза на Лигата на нациите. Полузащитникът Френки де Йонг отпадна от състава заради физически оплаквания, съобщиха от Кралската нидерландска футболна асоциация.

29-годишният футболист на Барселона е почувствал дискомфорт след убедителната победа със 7:0 над Гърция в петък. Въпреки че проблемът не е сериозен, медицинският щаб и треньорското ръководство са решили да не поемат излишни рискове със здравословното му състояние.

Поради тази причина Де Йонг няма да пътува с отбора за Берлин, където в понеделник Нидерландия ще се изправи срещу Германия в двубой с важно значение за крайното класиране в групата.

Селекционерът Шави Ернандес е взел решение да не повиква допълнителен футболист на мястото на полузащитника. Така нидерландският състав ще отпътува за германската столица с група от 23-ма играчи.

Отсъствието на Де Йонг създава пореден кадрови проблем за Шави, който вече трябваше да се справя без Върджил ван Дайк и Брайън Броби при разгромния успех срещу Гърция.

Нидерландия влиза в предстоящия сблъсък като лидер в групата с 11 точки, докато Германия е с осем след победата си с 3:1 при гостуването на Сърбия.