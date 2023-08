Френският национален отбор по баскетбол победи Литва в контролна среща

Франция победи Литва с 76:70 във Вилнюс и записа пета победа в сериите от контролни срещи две седмици преди старта на световното първенство по баскетбол. Успехът на "сините" е втори пореден над литовците, след като в сряда в Орлеан те успяха да се наложат с 90:72.

Преди това тимът на Венсан Коле успя да спечели проверките си срещу Тунис, Черна гора и Венецуела.

С 19 точки Гершон Ябуселе стана най-резултатен в срещата. Краят на мача бе белязан от контузията на Франк Нтиликина, който преди това успя да отбележи 13 точки за успеха.

On prend les mêmes et on recommence



