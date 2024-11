Рекордно постижение на Андреас Обст изведе Байерн Мюнхен до победата срещу Барселона в Евролигата

Андреас Обст поведе Байерн Мюнхен до осма победа от началото на най-престижната клубна надпревара. Немският гард постави рекорд за най-много реализирани тройки в историята на Евролигата - 11, и с неговите общо 34 точки, "баварците" се наложиха със 100:78 при домакинството си на Барселона.

Courtside views of an historic moment@Fruit_96 and his happiness after breaking an all-time EuroLeague record@FCBBasketball I #EveryGameMatters pic.twitter.com/w9oaQ7yMbn