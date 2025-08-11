БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Четири националки са сред най-добрите в индивидуалните класации след европейското по баскетбол до 20 г. в Мишколц

Спорт
Това са Деница Манолова, Яна Карамфилова, Ивана Бонева и Гергана Маданкова.

Четири националки са сред най-добрите в индивидуалните класации след европейското по баскетбол до 20 г. в Мишколц
Българският национален отбор за жени до 20 години записа силно класиране на европейското първенство в Мишколц (Унгария), Дивизия Б. Баскетболистките на Маргарита Маринкова останаха на крачка от изкачване в елита, завършвайки на четвърта позиция. Четири от момичетата в тима финишираха в Топ 10 на най-добрите в индивидуалните класации. Това са Деница Манолова, Яна Карамфилова, Ивана Бонева и Гергана Маданкова.

Манолова даде тон за силното представяне на българките. Една от ключовите фигури на Рилски спортист намери място в Идеалната петица и е сред най-добрите в немалка част от класациите. Крилото демонстрира качествата си в нападение, като при реализаторите дели второто място с Йована Йевтович от Сърбия с по 16.3 точки за 7 мача. 18-годишната състезателка попадна в Топ 10 при откраднатите топки и записа по 2.3. 176-сантиметровата баскетболистка е и сред най-полезните, където се намира на четвъртата позиция с по 17.7 КПД, съобщават от БФ Баскетбол.

Тя демонстрира точен мерник при стрелбата от средна дистанция и завърши на десето място в тази графа с успеваемост от 46.7%, докато от линията за изпълнение на наказателни удари е четвърта с 86.1%. На сметката си има по 5.6 борби и 3.4 асистенции.

Карамфилова също може да е доволна от своето представяне на шампионата, попадайки в сред най-добрите в почти всички класации. Българката, която играе за Университета на Южна Флорида, остави диря при най-добрите реализатори, а нейните изяви я поставиха на осмата позиция с по 14.7 точки за 7 срещи. Тежкото крило показа какво е може и в графата при борбите, където е трета с по 9.3 овладени под двата ринга топки. 20-годишната състезателка завърши на висота и в графата при откраднатите топки, като дели шестото място още с Шарлийн Хълиджър от Швейцария с по 2.6 пресечени паса. 192-сантиметровата баскетболистка попадна в Топ 3 и при чадърите, където е втора с по 1.2 блокирани стрелби.

Тя завърши на върха в класацията за "дабъл-дабъл", като на четири пъти записа въпросното постижение. Софиянката има коефициент на полезно действие от 22.0, което й отреди второто място. Шеста е при стрелбата от игра с 46.9%, докато в тази от средна дистанция е пета с по 50.0%, а зад дъгата е седма с по 39.1%. Също така Карамфилова приключи с по 2.1 асистенции.

Бонева последва примера на своите съотборнички. Една от ключовите фигури на Рилски спортист приключи на седмото място при най-добрите реализатори с по 15.1 точки за 7 двубоя. Гардът се нареди на четвъртата позиция при асистенциите, приключвайки с по 5.0 завършващи подавания. 19-годишната баскетболистка е в Топ 10 и в категорията при отнетите топки, като има по 2.3, докато в тази за най-полезните е пета с КПД от 15.7. 175-сантиметровата състезателка има и по 4.4 овладени под двата коша топки.

Маданкова също се отличи с добри изяви. Състезателката на Берое Стара Загора финишира на петата позиция в класацията за асистенциите с по 4.3 за 7 мача. Гардът остави добри впечатления и при откраднатите топки, намирайки се на девета позиция с по 2.4 пресечени паса. 19-годишната състезателка успя да се нареди сред най-добрите и при чадърите, където е в Топ 10 с 1.0 на мач. 174-сантиметровата баскетболистка има по 7.6 точки и 3.6 борби.

