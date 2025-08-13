Баскетболните национали до 16 г. срещу Исландия в следващата фаза на европейското в Скопие

Българският национален отбор по баскетбол за момчета до 16-годишна възраст научи своя първи съперник за следващата фаза на европейското първенство в Скопие, Дивизия Б. Съставът на Милен Дудев ще срещне Исландия за разпределение на местата от 9-то до 16-то. Това стана факт след края на всички мачове от груповата фаза. Срещата ще бъде изиграна на утре (четвъртък) от 22:00 часа българско време.

Както е известно, българите приключиха на третото място в крайното класиране на група D, където записаха две победи и две загуби. От своя страна исландците завършиха на четвъртата позиция в група C с два успеха и три поражения. Ако се справи с исландския обор, българският тим ще ще има за съперник победителя от двойката между Швеция и Северна Македония.