Националният отбор на България за момчета до 16 г. записа първа победа на европейското първенство, Дивизия Б

Националният отбор на България за момчета до 16 г. постигна първа победа на европейското първенство, Дивизия Б, в Северна Македония. В Скопие отборът на Милен Дудев се наложи над Унгария със 75:61 в мач от група D на турнира. Кадетите имат в актива си и две загуби, с което се намират на четвърто място в класирането.

Калоян Марчев наниза 20 точки за победителите. Георги Димов добави 18. Кристиян Занов бе много полезен и оформи дабъл-дабъл - 11 точки и 11 борби.

Бенедек Гаспар бе най-добър за Унгария с 18 точки и 10 борби.

Националите до 16 г. започнаха силно и водени от Георги Димов, излязоха напред с 20:11 в края на първата част. Унгарците сведоха пасива си до 5 точки във втория период, но “лъвчетата” отново дръпнаха за 38:26 след успешни акции на Калоян Колев, Калоян Марчев и Георги Димов.

След паузата преднината на нашите достигна до 19 точки, но съперникът не се предаде и фиксира 42:53 в края на третата четвърт. През последните 10 минути Унгария направи серия от 8-1 и се доближи на 2 точки за 51:53. Националите до 16 г. обаче реагираха и чрез Калоян Марчев, Иво Валентинов, Кирил Димитров, Кристиян Занов и Борис Цоков си гарантираха успеха, оформяйки крайното 75:61 в своя полза.

Въпреки успеха днес, шансовете ни за Топ 8 приключиха, тъй като бе нужно победата да е с над 22 точки. България продължава битката, като целта остава поне места от 9 до 16-о.

Утре (12 август) от 14.30 ч. националите се изправят срещу Норвегия в последния си двубой от група D на турнира.