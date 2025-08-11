Баскетболистката Янина Тодорова се отправя в посока Италия

Баскетболистката Янина Тодорова ще играе за италианския Антс Баскет Витербо през следващия сезон. Това обявиха официално от участника в местната Серия А2 чрез профила си в социалната платформа Инстаграм.

През миналата година родената през 1999 година състезателка стана шампион на България с тима на Монтана 2003.

В състава от Витербо българската националка ще носи екипа с номер 3 и ще се присъедини към новите си съотборнички при подновяването на тренировките на 25 август.