Алекс Симеонов ще защитава цветовете на баскетболния Балкан

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Спорт
Крилото е първото ново попълнение в редиците на „зелените“.

БК Рилски спортист Черно море Алекс Симеонов
Снимка: Startphoto.bg
Балкан даде ход на работата по селекцията. „Зелените“ си осигуриха услугите на своето първо ново попълнение през лятото. Цветовете на балканци отново ще защитава Алекс Симеонов, анонсираха днес официално от клуба. Бившият национал ще носи екипа ботевградския отбор от следващия сезон.

Крилото се подвизаваше в Рилски спортист от октомври 2023 година до миналия сезон, изграждайки си статута на водеща фигура, но в средата на юли стана ясно, че двете страни се разделят. Той затвърди своята репутация и през 2024/2025, помагайки за спечелването на титлата в НБЛ и Суперкупата на България, както и за класирането на полуфинала в турнира за Купата на България. Симеонов записа средни показатели от 8.0 точки, 4.0 борби и 1.7 асистенции за 27 мача в родния елит, докато във ФИБА Къп приключи с по 8.0 точки и 2.7 овладени под двата ринга топки за 6 срещи.

За родения в Пловдив играч това бе втори престой в Рилецо, където преди това игра между 2020 и 2022 година. Със самоковци спечели на два пъти Купата и още толкова Суперкупата на България, като има и две сребърни медала в родния елит, както и още една титла в НБЛ. Така неговият втори период в Балкан отново ще стартира, след като прекара в част от 2019/2020 в тима. Със „зелените“ има сребро за купата на страната. Преди това 32-годишният баскетболист защитаваше цветовете на Академик Благоевград, Теси България, Берое Стара Загора, ЦСКА и Левски, както и на втория отбор на „сините“. Професионална кариера на 203-сантиметровия стрелец преминава още в испанския Гипускоа, исландския Валур и шведския Бурос.

Със „сините“ завоюва една шампионска титла на България и два сребърни медала в НБЛ. Двукратен носител е на Купата на България, като може да се похвали и с три сребърни отличия от същата надпревара. При престоя си в Левски вдигна веднъж и Суперкупата на България. Във визитката му личат още два трофея в Балканската лига и едно второ място от регионалния турнир. Сред неговите постижения се нареждат Купата на БФБ и среброто в А група, които бяха спечелени с втория тим на „сините“. С „армейците“ има бронза в НБЛ и среброто в турнира за Купата на България. С Гипускоа триумфира с титлата в Leb Oro, докато с Бурос стана шампион на Швеция.

#НБЛ 2025/2026 #БК Балкан #Алекс Симеонов

