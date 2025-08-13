БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Изявите на Кристиян Занов не останаха незабелязани.

Баскетболен национал до 16 г. сред претендентите за MVP на европейското в Скопие
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Изявите на Кристиян Занов с екипа на българския национален отбор по баскетбол за момчета до 16-годишна възраст на европейското първенство в Скопие, Дивизия Б не останаха незабелязани. Талантът на БУБА Баскетбол попадна в гласуването за MVP на шампионата в северномакедонската столица.

Тежкото крило е сред лидерите в редиците на българите, като е лидер по борби. Занов има на сметката си средни показатели от 12.5 точки, 7.5 борби и 1.0 асистенции за 4 мача до този момент в турнира.

Можете да гласувате за Кристиян Занов тук.

Припомняме, че съставът на Милен Дудев ще срещне Исландия в първия мач за разпределение на местата от 9-то до 16-то. Срещата ще бъде изигра утре (четвъртък) и ще стартира от 22:00 часа българско време в зала „Яне Сандански“.

Свързани статии:

Баскетболните национали до 16 г. срещу Исландия в следващата фаза на европейското в Скопие
Баскетболните национали до 16 г. срещу Исландия в следващата фаза на европейското в Скопие
Момчетата на Милен Дудев ще играят за разпределението на местата от...
Чете се за: 01:00 мин.
