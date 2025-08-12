Срещата Тръмп - Путин ще бъде в Анкоридж, съобщи Белият дом

Срещата в петък между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои в Анкоридж, щата Аляска, съобщи Белият дом.

Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна утре преди срещата си с руския президент Владимир Путин в петък, обяви междувременно телевизия Си Ен Ен, като се позова на служител на Белия дом.

Вчера Германия съобщи, че свиква поредица видеоконференции на най-високо ниво утре, за да се подготви за срещата на върха, включително една (в 16:00 ч. българско време) между европейските лидери, украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио са обсъдили по телефона определени аспекти от подготовката на предстоящата среща между президентите на Русия и САЩ в Аляска.

В изявлението, публикувано в "Телеграм", се казва, че двете страни са потвърдили намеренията си да проведат пълноценни преговори. Очаква се Путин и Тръмп да обсъдят потенциалния мир в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Плановете за преговорите бяха потвърдени от бившия посланик на Русия в САЩ Юрий Ушаков. По думите на Ушаков, който сега е помощник на Путин, руският и американският президент ще се фокусират върху постигането на дълготраен мир в Украйна.