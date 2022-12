Футболният свят потъна в скръб заради Пеле

Легендарният бразилски футболист Пеле си отиде от този свят вчера вечерта на 82-годишна възраст, а новината за смъртта му предизвика тъга у всички, които обичат футбола.

В социалните мрежи редица настоящи и бивши звезди на спорта отдадоха почит на Краля на футбола, а към тях се присъединиха и редица клубове и ръководители.

Сред тези, които използваха социалните мрежи, за да се "сбогуват" с футболната легенда бяха Килиан Мбапе, Ричарлисон, Роналдо, Ромарио, Марио Загало, който е съотборник с Пеле при спечелването на световните титли през 1958 и 1962 година и негов треньор при триумфа на "Селесао" на Мондиал 1970.

Почит към легендарния бразилец отдадоха и част от неговите съперници от миналото, сред които сър Боби Чарлтън и сър Джефри Хърст.

Everything you see any player doing, Pelé did it first. RIP ️ pic.twitter.com/SeW0z1hQTm — Erling Haaland (@ErlingHaaland) December 29, 2022

A legend, icon and true great of the game who will forever be remembered. Rest in peace, Pele. pic.twitter.com/I4UwAHmWkh — Liverpool FC (@LFC) December 29, 2022

I have so many memories of Pele, without doubt the best footballer I ever played against (with Bobby Moore being the best footballer I ever played alongside). For me Pele remains the greatest of all time and I was proud to be on the the pitch with him. RIP Pele and thank you. pic.twitter.com/oCpQlw7EIK — Sir Geoff Hurst (@TheGeoffHurst) December 29, 2022

Rest in peace, Pele.



Thank you for the joy you brought to football fans around the world ️ pic.twitter.com/Ypo6NGxdqS — Manchester United (@ManUtd) December 29, 2022

Barça expresses its sorrow to learn of the death of the "Rei" Pelé, one of the greatest footballers of all time. He made football greater than ever. May he rest in peace. pic.twitter.com/r8TQbVyN28 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2022

