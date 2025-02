G2 си уреди реванш с EDward Gaming във финала на горната част на схемата в Банкок

EDward Gaming и G2 Esports се класираха за горния финал на първия Masters турнир на играта VALORANT в Банкок с награден фонд половин милион долара. Двата отбора се срещнаха в груповата фаза, като първенецът на Китай тогава спечели с 2:1 карти. В долната част на схемата също ще има реванш - T1 ще търси отмъщение от Team Vitality.

