Георги Кандев: Гласувах за една нова и силна България

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев упражни правото си на глас на машина в 17 СУ „Д. Груев“, София.

Снимки: БТА

"Гласувахме за една истинска, за една нова България, за една силна България. България в Европа, България на бъдещето, България на нашите деца. Затова моля всички български граждани, призовавам ги - излезте и гласувайте. Гласувайте за бъдещето, гласувайте за вашите деца", каза Кандев.