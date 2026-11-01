Георги Кандев: Гласувах за една нова и силна България
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Снимка: БТА
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Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев упражни правото си на глас на машина в 17 СУ „Д. Груев“, София.
Снимки: БТА
"Гласувахме за една истинска, за една нова България, за една силна България. България в Европа, България на бъдещето, България на нашите деца. Затова моля всички български граждани, призовавам ги - излезте и гласувайте. Гласувайте за бъдещето, гласувайте за вашите деца", каза Кандев.