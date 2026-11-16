Германия обмисля промени в състава за юбилейния сблъсък с Нидерландия

Германия се подготвя за решаващия двубой срещу Нидерландия в Лигата на нациите, който ще бъде 50-и в историята на съперничеството между двата национални отбора. Срещата е тази вечер от 21:45 часа българско време на Олимпийския стадион в Берлин, а селекционерът Юрген Клоп обмисля няколко промени в стартовия състав.

След победата с 3:1 над Сърбия германците запазиха шансовете си за класиране на четвъртфиналите. Успех срещу Нидерландия ще им гарантира второто място в групата независимо от резултата на Гърция срещу Сърбия. При поражение обаче Бундестимът рискува да попадне в плейофите за оставане в Лига А.

Една от основните въпросителни пред Клоп е свързана със защитата. Според "Кикер“ Нико Шлотербек има сериозни шансове да се завърне сред титулярите, след като в Белград специалистът изненадващо заложи на Малик Тиау. Възможна е промяна и на левия фланг, където Максимилиан Мителщет получи предпочитание пред Натаниел Браун в предишната среща.

Конкуренция има и в офанзивен план. Браян Груда впечатли при дебюта си срещу Сърбия, отбелязвайки попадение, но Клоп не изключи възможността да даде шанс на Ленарт Карл.

Очаква се близо 71 000 зрители да изпълнят Олимпийския стадион в Берлин. До края на миналата седмица в продажба оставаха само ограничен брой билети. Двубоят ще бъде и последният за германския национален отбор с екипировка на "Адидас“, след като 70-годишното партньорство приключва и отборът преминава към "Найк“.

Срещата ще постави край на международните ангажименти на Германия за 2026 година, след което предстои четиримесечна пауза. На 6 декември Клоп ще присъства на жребия за европейските квалификации в Белфаст, а още този петък в Нион ще бъдат определени двойките за четвъртфиналите и плейофите в Лигата на нациите.

Промени предстоят и извън терена. Германският футболен съюз е сключил договор до 2031 година с комплекса „Ваймарер Ланд“ в Бланкенхайн, който ще бъде използван като нова база на националния отбор. Тимът ще продължи да провежда част от лагерите си и в базата на федерацията във Франкфурт.