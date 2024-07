Германия срази Япония в мач с българска следа

Представителният тим на Германия стартира успешно на олимпийския турнир за мъже на Игрите в Париж. Актуалните световни шампиони надиграха Япония с 97:77 в мач от първия кръг в група Б. На закрития стадион „Пиер Мороа“ в Лил баскетболистите на Гордън Хърбърт държаха съдбата в ръцете си през огромна част от двубоя и по този начин се справиха с играчите на Том Ховас.

Мачът имаше и българска следа, тъй като Сандра Велчева-Хънт бе технически делегат. На 30 юли (вторник) германците ще срещнат Бразилия, а японците ще премерят сили с домакините от Франция.

