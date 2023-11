Голдън Стейт прекъсна серия от шест поредни загуби с успех над Хюстън

Стеф Къри вкара 32 точки с 5 тройки, за да увеличи личния си реализаторски рекорд в НБА. Клей Томпсън също показа възходяща форма и постигна 20 точки – най-доброто представяне от началото на сезона. А тимът им Голдън Стейт Уориърс прекъсна серията от шест мача без победа, надвивайки Хюстън Рокетс със 121:116.

Вече превърнал се в реализатор №1 по отбелязани тройки за всички времена, Къри вече е и първият състезател в НБА, който вкарва четири или повече тройки в първите 13 мача от сезона. Двукратният носител на приза най-добър състезател на сезона вкара 8 от 14 опита от стандартни игрови ситуации, както и 5 от 9 опита от зоната за три точки. Също така за него това е седми мач през сезона, в който бележи повече от 30 точки. А когато времето изтече в четвъртата част на мача, той шеговито и с широка усмивка вдигна ръце като знак на празнуване на успеха.

Томпсън влезе във вечерта с 15 от 42 стрелби и 3 от 19 от зоната за три точки в предишните си мача. но днес нахлу в събитията на терена мощно с три тройки и 12 точки за първата четвърт. В крайна сметка завърши мача със 7 успешни стрелби от игра и пет тройки. Крис Пол добави 15 точки и подаде 12 асистенции за успеха на Голдън Стейт.

За Хюстън Алперен Шенгюн отвърна с 30 точки и 13 борби, а Джабари Смит-Джуниър приключи със 17. Дилън Брукс и Джейлън Грийн завършиха мача с 16. Хюстън има 6 победи и 6 мача в първите срещи от сезона.

