Григор Димитров vs топ 10

Григор Димитров победи Грегоар Барер на старта на участието си на сингъл на Мастърса в Мадрид. Хубава вест за него. Ако погледнем към схемата на турнира в испанската столица обаче, ще разберем, че всъщност ситуацията тепърва става доста сложна.

Two tiebreaks and done @GrigorDimitrov comes through Barrere 7-6(6) 7-6(2) in style!#MMOpen pic.twitter.com/aMLaBHmbbO