Григор Димитров започва новия сезон в Австралия

Григор Димитров ще започне новия сезон на АТР 250 в Бризбейн.

Димитров спечели титлата в австралийския град през януари 2017 година, а през 2013-а игра там и първия си финал на ниво АТР Tour.

Турнирът започва 31 декември в комплекса "Куинсленд Тенис Сентър", финалът е на 7 януари 2024 година.

В най-успешния за него сезон през 2017 г. Димитров спечели трофея след успех над Кей Нишикори с 6:2, 2:6, 6:3. През 2013 г. българинът стигна до мача за титлата, но тогава отстъпи на водача в схемата Анди Мъри с 6:7(7), 4:6.

The 2017 champion ready to reclaim his throne



See you at #BrisbaneTennis, @GrigorDimitrov @Queensland @visitbrisbane #ThisisQueensland #VisitBrisbane pic.twitter.com/icZZhCqMuf