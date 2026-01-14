Хайри Садъков, АПС: Няма демокрация без честни избори, доверие без прозрачност

Няма демокрация без честни избори, няма доверие без прозрачност, няма стабилност без защитен и свободен вот. Това посочи Хайри Садъков в декларация от името на парламентарната група на "Алианс за права и свободи" (АПС).

"Откриваме януарската сесия на Народното събрание в момент, който изисква повече от формално заседание. Той изисква задълбочен дебат и ясна политическа отговорност и честност към българските граждани.

След оставката на кабинета "Желязков" и категоричните позиции на първите по численост парламентарни групи да търсят мнозинство за ново правителство, е очевидно, че 51-вото Народно събрание навлиза в заключителната фаза на своя мандат, а страната е изправена пред неизбежни предсрочни избори. Това не е пореден политически сценарий, а демократичен изход от дълбока управленска и институционална криза, в която за пореден път се озова страната ни.

В този контекст парламентът има една последна, но изключително важна задача, да гарантира честността и легитимността на предстоящия изборен процес. От името на парламентарната група на "Алианс за права и свободи" заявяваме ясно - без спешна и решителна промяна в Изборния кодекс, без радикално повишаване на прозрачността на изборите, кризата на доверие в демокрацията у нас ще се задълбочава.

Години наред българските избори са белязани от съмнения и скандали, поради компрометирано броене и поправяни протоколи, липсващи или надписани бюлетини, и зависими секционни комисии. Това не са технически несъвършенства. Това е системен дефект, който подкопава самата основа на народния суверенитет.

Затова настояваме за незабавни и ясни решения, като въвеждане на ефективно машинно гласуване, чрез връщане на нормалната им функционалност; електронно преброяване и централизирано отчитане на резултатите, без човешка намеса при сумирането; пълна прозрачност на изборния процес, която да изключи манипулации, натиск и подмяна на вота; ясни, еднозначни и непротиворечиви правила, които не оставят поле за тълкуване в изборната нощ.

Това Народно събрание няма легитимност за дълбоки структурни реформи. Но има моралното и политическото задължение да осигури провеждането на честни избори. Това е минималният дълг към обществото, преди отново да поискаме доверието му. Всяка теза в защита на правилото да не се правят промени в изборните правила поне шест месеца преди евентуалните избори, по-скоро би била единствено в защита на порока на който сме свидетели особено на последно проведените парламентарни избори. Това правило, залегнало и в препоръките на Венецианската комисия е валидно за демокрации с установени традиции и провеждане на избори в редовен избирателен цикъл. Но ситуацията у нас и в момента изобщо не е такава, за съжаление.

От името на "Алианс за права и свободи" сме длъжни да напомним и още нещо - кой и как носи политическа отговорност за това страната отново да бъде тласната към предсрочни избори.

В началото на миналата година, в условията на изтощителна въртележка от избори и служебни правителства, "Алианс за права и свободи" направи труден, но отговорен политически избор. Ние дадохме шанс за съставяне на редовно правителство. Подкрепихме кабинета "Желязков" не от конюнктура, а от държавническо разбиране, че България има нужда от стабилност, бюджет, работещи институции и предвидимост. Този наш избор беше ясен, публичен и честен пред обществото. Целта беше една - да се сложи край на безкрайния цикъл на предсрочни избори, който изтощава държавата и обезценява демокрацията.

Нека обаче кажем ясно и без заобикаляне - т.нар. "Ново начало" на Делян Пеевски тогава гласува против кабинета "Желязков". Не поради принципни разногласия, а защото този кабинет с наша подкрепа не беше под негов контрол. Впоследствие същият този политически фактор направи всичко възможно да доминира управлението отвътре, да подмени управленската логика с логика на натиск и зависимости и да продължи да превръща институциите в инструмент за влияние. Това не беше подкрепа за стабилност. Това беше поредния му опит за овладяване на властта през задния вход. Затова всяко количество неистини, разказвани от участниците в т.нар. Съвет за съвместно управление, за постоянното ни желание за назначения и властови постове от наша страна, няма да ги направи истина. Защото болезнената истина описана по-горе, бе видяна и осъзната от българските граждани и само след няколко месеца с невиждани по масовост и конкретика протести, те поискаха нееднозначно изваждането на Пеевски от българската политика.

Резултатът от този модел стана ясен и видим за цялото ни общество - спонтанни граждански протести в цялата страна и ясно обществено отхвърляне и категорично послание, че участието на Делян Пеевски в политическия живот на България е токсично за демокрацията. Което от своя страна ясно доказва и факта, че проблемът с присъствието в политиката на "модела Пеевски" не беше и не е само вътрешнопартиен проблем, а е такъв за цялата ни политическа действителност. Факт, за който с нарочни призиви и декларации, ние ви предупреждавахме още преди началото на кампанията за настоящото Народно събрание. Продължаваме да го правим аргументирано и сега. Днес, когато сме изправени пред нови предсрочни избори, е повече от лицемерно именно тези, които съзнателно саботираха стабилността, да се представят като носители на "нови начала". Българските граждани вече видяха как изглежда това "ново начало" - като потъпкване на правовата държава, всяване на страх, задкулисие и в резултат институционална ерозия.

Ето защо изцяло машинното гласуване и електронното преброяване не са техническа тема, а политически тест за това кой иска честни избори, и кой се страхува от тях. Алианс за права и свободи заявява ясно - няма демокрация без честни избори; няма доверие без прозрачност; няма стабилност без защитен и свободен вот.

Историята ще запомни как 51-вото Народно събрание приключи своята работа, дали с политическа смелост и отговорност, или с поредното бягство от най-важния въпрос: Кой и как избира властта в България? От нас зависи този финал да бъде в полза на демокрацията."