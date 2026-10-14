БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Ще представим Бюджет 2027 навреме, с фокус...
Чете се за: 06:32 мин.
Подновиха издирването на оцелели моряци от атакувания с...
Чете се за: 00:52 мин.
Марихуана за над 1,8 млн. евро откриха сред товар с...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хакерска атака срещу Москва: Атакувани са рафинерия и администрацията на руски град

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Русия
Запази
Хакерска атака срещу Москва: Атакувани са рафинерия и администрацията на руски град
Снимка: БТА
Слушай новината

Хакери, за които се предполага, че са свързани с Казахстан, са атакували руска петролна рафинерия и са проникнали в компютърната мрежа на местната администрация на руски град по-рано тази година, съобщиха днес изследователи, цитирани от Ройтерс.

Случаят дава рядка възможност да се надникне в кибершпионажа, насочен срещу Москва от нейна по-малка съседна държава.

В съвместен доклад Чиен Шен от „Сиско“ (Cisco) и Юлиан-Фердинанд Фьогеле от компанията за киберсигурност „Рекордид Фючър“ (Recorded Future) посочват, че хакерите, известни под името „Сайлънт Линкс“ (Silent Lynx), „вероятно действат от Казахстан“ и са проникнали в системите на държавни институции в Централна Азия.

Шпионската дейност е „напомняне, че кибершпионажът не е запазена територия само на няколко киберсили“, заяви Олег Шакиров, докторант в Училището за международни изследвания към университета „Джонс Хопкинс“, който изследва политиките и конфликтите в киберпространството. „Други държави наваксват изоставането си“, добави той.

Изследователите съобщиха, че „Сайлънт Линкс“ е атакувала петролната рафинерия в Орск, Южна Русия, която преустанови работа за няколко месеца след украинско нападение с дронове през август. Според тях има и доказателства, че хакерите са проникнали в компютърните системи на местната администрация на Нижни Новгород, разположен на около 425 километра източно от Москва.

Рафинерията „Орскнефтеоргсинтез“ е предприятие със среден производствен капацитет, разположено на около 25 километра от границата с Казахстан. Многократните прекъсвания на работата ѝ вследствие на украински атаки с дронове накараха руското правителство да потърси възможности за преработка на петрол в Казахстан.

Нижни Новгород се намира при сливането на реките Волга и Ока, нагоре по течението на Волга спрямо Каспийско море, което е от ключово значение за Казахстан, тъй като страната няма излаз на Световния океан.

Според изследователите сред доказателствата за връзките на „Сайлънт Линкс“ с Казахстан са предполагаеми опити на хакерите да тестват зловредния си софтуер от територията на страната малко след компилирането на програмния му код, както и активност, съответстваща на работното време в Казахстан. Изследователите посочват също, че шпионската кампания на хакерите съвпада със стратегическите интереси на Казахстан.

Като пример те посочват открити доказателства, че хакерите са проникнали в системите на таджикистанска държавна институция точно когато Казахстан е ратифицирал договор с Таджикистан в началото на 2026 г. Установени са и данни за подобно проникване в системите на беларуска държавна институция преди среща между дипломати от Беларус и Казахстан през април.

#руска администрация #хакери #Казахстан #хакерска атака

Последвайте ни

ТОП 24

Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли край Пловдив (СНИМКИ)
1
Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли...
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
2
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд (СНИМКИ)
3
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки...
Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута
4
Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута
Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия
5
Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за бързи и...
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
6
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
5
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
6
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...

Още от: Азия

В Борнео върнаха в природата спасени от огъня орангутани
В Борнео върнаха в природата спасени от огъня орангутани
Европейската автоиндустрия отвръща на китайската конкуренция с нови модели Европейската автоиндустрия отвръща на китайската конкуренция с нови модели
Чете се за: 00:57 мин.
Затвориха летището в Рияд до 17 октомври след серия нападения на хутите Затвориха летището в Рияд до 17 октомври след серия нападения на хутите
Чете се за: 00:52 мин.
Ново свлачище в Непал, река преля в централната част на страната Ново свлачище в Непал, река преля в централната част на страната
Чете се за: 00:50 мин.
Нидерландия връща на Индонезия ценно издание на Корана и скъпоценен диамант Нидерландия връща на Индонезия ценно издание на Корана и скъпоценен диамант
Чете се за: 01:32 мин.
Пожари в Индонезия: Силно задимяване и в съседните страни Пожари в Индонезия: Силно задимяване и в съседните страни
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Защо хранителните продукти във Видин са по-скъпи, отколкото в София?
Защо хранителните продукти във Видин са по-скъпи, отколкото в София?
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Какви са очакванията за „Евровизия 2027“? Какви са очакванията за „Евровизия 2027“?
Чете се за: 04:55 мин.
Евровизия
След атаките в Черно море: Премиерът, министри и службите на изслушване в НС След атаките в Черно море: Премиерът, министри и службите на изслушване в НС
Чете се за: 08:15 мин.
У нас
Тройно поскъпнаха застраховките за кораби и товари след атаките в Черно море Тройно поскъпнаха застраховките за кораби и товари след атаките в Черно море
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Илияна Йотова: България и Румъния ще настояват Черно море да е...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Правителството одобри проекта на бюджет за 2027 година
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Бунтът на младите: След Франция протестната вълна вече обхваща...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Започна процесът за взривяването на газопровода "Северен...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ