Христо Стоичков след откриването на "Българска армия“: България има стадион на световно ниво!

Легендата на българския футбол Христо Стоичков не скри огромното си вълнение след официалното откриване на обновения стадион "Българска армия“. Носителят на "Златната топка“ беше сред специалните гости на историческото събитие, което събра хиляди привърженици на ЦСКА в Борисовата градина.

Първият двубой на новото съоръжение противопостави „червените“ на Славия и завърши без голове - 0:0. За Стоичков обаче вечерта беше изпълнена с емоции и спомени, които не му позволили да заспи.

„Тази нощ не успях да спя! Наистина! Емоциите бушуват в главата ми!“, написа легендарният футболист в профила си във Фейсбук.

Камата се върна към началото на своя път с екипа на ЦСКА и направи емоционална равносметка за изминалите десетилетия.

"Спомням си за първия ми мач през 1985 година на Армията, спомням си последния на стария стадион преди три години. Направо е невероятно какво преживяхме вчера!“, сподели Стоичков.

Бившият нападател изрази възхищението си от новото съоръжение и отправи специални благодарности към хората, допринесли за реализирането на проекта, както и към привържениците на клуба.

"България има стадион на световно ниво! Благодаря на тези, които дадоха всичко от себе си, за да се случи! Благодаря на прекрасните фенове!“, написа той.

Особено специален за Стоичков е бил и фактът, че неговият малък Христо е присъствал на събитието.