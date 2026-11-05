Хулио Веласкес: Феноменална победа

Хулио Веласкес окачестви като феноменална втората поредна победа на Левски в Лига Европа. „Сините“ отказаха трудно Ягелоняи с 1:0 на Националния стадион „Васил Левски“. Старши треньорът на действащите шампиони в Първа лига не спести своите добри думи и за публиката.

„Феноменална победа. Невероятна. Да бъда треньор на този отбор, това е невероятно. Гордея се с нашите футболисти и нашите привърженици. Много съм благодарен“, започна той.

„Не ми хареса началото на двубоя, първите 6, 7, 8 минути. Трябваше да бъдем по-организирани, да усетим правилния момент да отидем напред, но след това бе доста по-позитивно. Идеята ни беше такава, но ни трябваше да опознаем някои позиции. Искахме да пресираме високо, но понякога изпускахме момента и те ускоряваха нападенията си. Трябваше ни спокойствие“, добави наставникът.

„Във втората част на първото полувреме имаше подобрение и показахме зрялост. Намерихме различни моменти и бяхме спокойни, което ни помогна да реализираме гол. Много съм доволен от това, което видях. В Лига Европа и Шампионската лига е изключително трудно и съм щастлив. Гордея се с футболистите и привържениците. Заедно създадохме много красив момент.“

Треньорът похвали Стивън Стоянчов, който бе автор на победния гол за тима от „Герена“, но поясни, че колективът остава водещ.

„При нас колективът е ключов. Не е важно как се е представил някой индивидуално, за мен важни са всички. Трябва да имаме точната идея, да бъдем по-динамични и съм много, много щастлив. Всички са с правилната нагласа. Радвам се, че Стивън вкара. За него е важно да има характер, както видяхме днес. Този футболист е от академията като Оги (Владимиров). И той показа какво има този клуб. И двамата имат нужда да се подобряват, но бъдещето им е позитивно и ще имат още възможности. Това е важно за него, за клуба, за Академията“, каза Веласкес.

„Не съм имал време да гледам класирането, но знаете как разсъждавам аз. Знаете, че мисля за следващия двубой и той е срещу ЦСКА. Сега ще се насладим на момента, но за нас треньорите е важно да продължим бързо към следващия двубой“, завърши Веласкес.