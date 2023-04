Ига Швьонтек и Арина Сабаленка са полуфиналистки в Щутгарт

Шампионката от Откритото първенство на Австралия Арина Сабаленка се класира за полуфиналите на турнира по тенис на червени кортове в германския град Щутгарт с награден фонд 678 814 евро.

Беларускинята направи обрат, след като отстъпваше със сет и с пробив, за да победи Паула Бадоса (Испания) с 4:6, 6:4, 6:4 за 2:30 часа.

Бадоса спечели първия сет, след което взе подаването на Сабаленка в първия гейм на втората част. Испанката водеше с 4:2, преди представителката на Беларус да спечели седем поредни гейма, за да вземе сета и да поведе с 3:0 в решаващата трета част. Бадоса изравни 3:3, но след това загуби два пъти сервис геймовете си и Сабаленка стигна до крайния успех.

Сабаленка победи специалистка на клей във втори пореден мач, след като се наложи над шампионката от Откритото първенство на Франция от 2021 година Барбора Крейчикова в сряда. На полуфиналите тя ще играе срещу Анастасия Потапова (Русия), която елиминира №4 в схемата Каролин Гарсия (Франция) с 4:6, 6:3, 6:3 за 2:12 часа.

Напред в турнира продължава и третата поставена Онс Жабюр (Тунис), което постигна лесен успех над Беатрис Адад Мая (Бразилия) с 6:3, 6:3 за 68 минути.

Съперничка на Жабюр на полуфиналите ще бъде водачката в световната ранглиста и шампионка от миналата година Ига Швьонтек (Полша), която отстрани след обрат Каролина Плишкова (Чехия) с 4:6, 6:1 6:2. Мачът продължи два часа и три минути.

Полякинята стартира лошо в двубоя, изостана с 0:4 след като допусна два ранни пробива и загуби първия сет. Швьонтек се мобилизира във втората част, поведе с 4:0 и даде само гейм на Плишкова, и то при свой сервис. Водачката в схемата бе категорична и в третия сет, в който нанесе решителен удар за преднина от 5:2 и затвори успешно мача.

