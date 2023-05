Ига Швьонтек и Елена Рибакина продължават напред на турнира в Рим

Водачката в световната ранглиста по тенис Ига Швьонтек се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на клей в Рим от сериите УТА 1000.

Полякинята се справи с 6:2, 6:0 с украинката Леся Цуренко за само 77 минути игра, като успя да спечели 12 поредни гейма във втори пореден мач. Изненадващо Цуренко откри двубоя с пробив, а след това взе и първото си подаване, за да поведе с 2:0. До края на мача обаче украинката не спечели нито един гейм повече, като така Швьонтек вече има три спечелени сета на нула в общо четири изиграни на турнира в италианската столица.

В следващия кръг двукратната шампионка на "Ролан Гарос" ще играе с победителката от мача между Дона Векич от Хърватия и Людмила Самсонова от Русия.

