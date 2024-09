Ига Швьонтек се отказа от турнира в Пекин

Проблемите извън корта продължават да оказват влияние на Ига Швьонтек. Полякинята бе насочила своите мисли към предстоящото азиатско турне, но на този етап нещата не се развиват, по начина по който тя иска. Водачката в световната ранглиста се оттегли от участие силния WTA 1000 турнир в Пекин, който ще се състои от 25 септември до 6 октомври.

Hope to see you back on court soon, @iga_swiatekpic.twitter.com/BmKspkGofd