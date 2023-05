Ига Швьонтек увери, че ще играе на Ролан Гарос

Световната №1 в женския тенис Ига Швьонтек побърза да успокои своите фенове, че няма намерение да "отменя билета си за Париж" и смята да играе на Ролан Гарос, въпреки че получи контузия по време на последния си двубой на турнира в Рим.

Швьонтек бе принудена да се откаже по време на своя двубой от четвъртфиналите на надпреварата срещу Елена Рибакина заради контузия в дясното бедро вчера вечерта.

В днешния ден обаче полякинята увери, че всичко с нея е наред и след няколко дни почивка ще започне подготовка за участието си във втория за годината турнир от Големия шлем.

Quick update.A couple of days off for sure. And booking my flight to Paris, so...fingers crossed, please! Hopefully, see you soon.

Update.Potrzebuję na pewno kilku dni odpoczynku. Bilety do Paryża rezerwujemy, więc... trzymajcie kciuki. Mam nadzieję - do zobaczenia niedługo pic.twitter.com/k8TO8cuROr