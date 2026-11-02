Илиан Илиев: Имаме още много път, за да излезем от ситуацията, в която сами се поставихме

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев коментира трудната победа с 1:0 над Ботев Враца в среща от 14-ия кръг на Първа лига. Специалистът призна, че тежките условия на наводнения стадион „Тича“ са направили нормалната игра почти невъзможна, а успехът е дошъл благодарение на характера и борбеността на неговите футболисти.

"Наистина се изля много дъжд във Варна. Ние и с Тошко Симов говорихме преди мача. Може би трябваше да се вземе решение да се отложи. Впоследствие решихме да го играем, за да не се губи още едно пътуване и още една вечер преспиване. Колкото и да се отводни теренът, пак си остана тежък. Футбол трудно можеше да се играе“, заяви Илиев.

Наставникът на "моряците“ отчете, че съперникът се е приспособил по-добре към условията през първото полувреме, но след почивката домакините са успели да коригират представянето си.

"Повече на характер, мъжество и директен футбол. Ние имахме късмета да спечелим едно единоборство, да получим дузпа и да победим. Ботев Враца също имаше своите ситуации. Надявам се и при двата отбора да няма контузии. Можехме да изиграем мача по-добре“, допълни специалистът.

Илиев подчерта, че трите точки са изключително важни предвид напрежението, натрупано в отбора заради резултатите от началото на сезона.

"Трите точки са важни за нас в този момент. Напрежението беше повече при нас, защото сме домакини и ни трябваше победа на всяка цена. Първото нещо е малко да се успокоим и да започнем да играем футбол. Със сигурност ни трябват още победи, за да се отдалечим от опасната зона. Няколко отбора сме много близо един до друг“, коментира треньорът.

В заключение Илиан Илиев изрази надежда, че подобни трудни двубои ще помогнат на Черно море да възстанови борбения си дух и да преодолее натрупаното напрежение.