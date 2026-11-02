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Тодор Симов: Момчетата дадоха всичко, но един епизод реши мача

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Спорт
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Наставникът на Ботев Враца похвали футболистите си за представянето на тежкия терен във Варна, но изрази недоволство от съдийството и организацията на срещата

Тодор Симов: Момчетата дадоха всичко, но един епизод реши мача
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов остана разочарован след минималната загуба с 0:1 от Черно море в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Наставникът похвали своите футболисти за характера и себераздаването, но отправи критики към съдийството и решението срещата да се проведе въпреки наводнения терен на стадион "Тича“.

"Има длъжностни лица и те трябва да казват дали може да се играе. Те прехвърлиха топката върху нас, треньорите, и не поеха отговорността си. Поздравявам домакините, които се постараха. Не можем да се борим с природата. Теренът беше изключително тежък и се видя, че нямаше никакъв футбол“, заяви Симов.

Специалистът изрази мнение, че неговият отбор е заслужавал повече от срещата, след като е създал по-чистите голови положения.

"Един епизод предреши мача. Момчетата направиха страхотно представяне. Дадоха всичко от себе си. Повечето чисти голови положения са на наша страна. Мога само да ги поздравя“, допълни наставникът на врачани.

Симов не подмина и съдийските решения, като постави под въпрос една от ситуациите в края на двубоя.

"В днешния мач съдиите отново ни показаха как сменят правилата. Трябва да прегледам последната ситуация, която е спорна. Съдията си носи отговорност. Виждате, че от Съдийската комисия започнаха да си признават грешките, които много зачестиха“, коментира той.

Въпреки разочарованието треньорът подчерта, че Ботев Враца трябва да насочи усилията си към предстоящите срещи, за да навакса пропуснатите точки.

"Можеше да имаме повече точки, но така са се развили нещата. В следващите мачове трябва да печелим. Нашият отбор е съставен от български футболисти. В другите отбори преобладават чужденци. Ние сме си избрали тази политика“, завърши Тодор Симов.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Враца #Тодор Симов #ПФК Черно море

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