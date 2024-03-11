Илиан Илиев обяви състава на националите за мачовете от турнира FIFA Series в Баку

Селекционерът на българския национален отбор Илиан Илиев обяви пълния списък с 26 футболисти, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове от турнира FIFA Series в Баку срещу Танзания (22 март) и Азербайджан (25 март).

Сред имената личи това на Димитър Тонев от Крумовград, който е повикан за първи път в мъжкия отбор.

Ето и всички повикани играчи:

Вратари: Иван Дюлгеров (Черно море), Светослав Вуцов (Славия), Димитър Митов (Сейнт Джонстън)

Защитници: Виктор Попов (Черно море), Живко Атанасов (Черно море), Иван Турицов (ЦСКА-София), Патрик-Габриел Галчев (Левски), Алекс Петков (Шльонск), Петко Христов (Специя), Валентин Антов (Кремонезе), Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева)

Полузащитници: Ивайло Чочев (Лудогорец), Тодор Неделев (Лудогорец), Илиан Илиев (Черно море), Станислав Иванов (Арда), Димитър Тонев (Крумовград), Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Цволе), Георги Костадинов (АПОЕЛ Никозия), Светослав Ковачев (Ахмат)

Нападатели: Александър Колев (Крумовград), Лукас Петков (Гройтер Фюрт), Георги Русев (Сион), Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Ризеспор), Георги Минчев (АЕЛ Лимасол)

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok