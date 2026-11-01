БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е...
Чете се за: 02:07 мин.
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава * * * ЦИК: Няма неотворени секции, няма жалби и сигнали
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Илияна Йотова: Гласувах за силна България със собствен глас и за президент на мира

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Гласувах за силна България със собствен глас и за президент на мира. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова след като упражни своето право на глас.

„Гласувах за президент на мира. Гласувах за спокойно бъдеще, в което всеки ще може да развива себе си, да защитава своите интереси, а ние, като отговорни управленци, да направим така, че децата ни да останат в България. Да не се страхуват от несигурност, от нестабилност. България ще има своя просперитет. Гласувах за това да имаме силен президент, който уважава и спазва българската Конституция, а не се променя според политическата конюнктура. Гласувах за това чрез диалог, разговор да търсим и да намираме националното съгласие и всички български институции да работим за хората в България, за българите. Гласувах за това България да бъде силна държава в силна Европа, но България да има собствена външна политика и гръбнак тогава, когато трябва да отстоява най-важното - националния интерес“, заяви Йотова.

Снимка: БТА

Йотова поздрави и всички българи по случай празника на народните будители.

„Нека да поздравя всички българи с днешния празник - 1-ви ноември, Деня на народните будители! Деня на хората от Българското възраждане, истинските възрожденци, които създадоха българската нация. Днес аз гласувах за България – силна, със собствен глас, страна, суверенна в своите решения, която може сама да изковава съдбата си и да има силен глас на международната сцена.“

#България избира президент #илиана йотова #кандидат за президент

Водещи новини

ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Вотът и Буковлък: "Не дават пари - нема кой да гласува. Като кажат, че дават и ние отиваме" Вотът и Буковлък: "Не дават пари - нема кой да гласува. Като кажат, че дават и ние отиваме"
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
МВнР: Вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент започна за всички секции в Европа МВнР: Вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент започна за всички секции в Европа
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до 8.00 часа
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
По-висока избирателна активност в деня на балотажа в Община Белица
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Технически проблеми с машинното гласуване в Бургаска област
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ