Илияна Йотова: Гласувах за силна България със собствен глас и за президент на мира

Гласувах за силна България със собствен глас и за президент на мира. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова след като упражни своето право на глас.

„Гласувах за президент на мира. Гласувах за спокойно бъдеще, в което всеки ще може да развива себе си, да защитава своите интереси, а ние, като отговорни управленци, да направим така, че децата ни да останат в България. Да не се страхуват от несигурност, от нестабилност. България ще има своя просперитет. Гласувах за това да имаме силен президент, който уважава и спазва българската Конституция, а не се променя според политическата конюнктура. Гласувах за това чрез диалог, разговор да търсим и да намираме националното съгласие и всички български институции да работим за хората в България, за българите. Гласувах за това България да бъде силна държава в силна Европа, но България да има собствена външна политика и гръбнак тогава, когато трябва да отстоява най-важното - националния интерес“, заяви Йотова.

Снимка: БТА

Йотова поздрави и всички българи по случай празника на народните будители.