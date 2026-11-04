Илияна Йотова: Поздравления за титаничния Карлос Насар!

Президентът Илияна Йотова поздрави Карлос Насар за спечелената от него световна титла.

"Поздравления за титаничния Карлос Насар! Отново е носител на световна титла по вдигане на тежести с три подобрени световни рекорда и милиони спечелени сърца!

Благодарим ти, мило момче, за силата да побеждаваш в името на България и за волята, с която издигаш българския флаг на най-високото стъпало! За миговете, в които караш цяла България да се гордее и да бъде единна, а целият свят да се прекланя пред силата на българския дух!", написа във фейсбук президентът Илияна Йотова.