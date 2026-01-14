Искра Михайлова, "ДПС - Ново начало": Да обединим усилията сиза провеждане на честни избори

Нека довършим работата си с разум и уважение към хората, които са ни изпратили тук, каза заместник-председателят на ПГ на "ДПС - Ново начало" Искра Михайлова от парламентарната трибуна в изявление от името на парламентарната група.

"След месеци на спорове, противопоставяне на идеи и позиции, емоции и конфликти ни предстоят само седмици, в които трябва да довършим до колкото можем работата си и да изпратим в историята още един състав на Народното събрание на България като отстъпим място на избраните от народа ни народни представители, носители на нови надежди, нови очаквания и ангажименти, на ново начало.

Парламентарната група на "ДПС - Ново начало" се обръща към всички народни представители - да довършим работата си. Да довършим с разум и уважение към хората, които са ни гласували доверие и са ни изпратили тук, работата по законодателната ни програма и конкретни законопроекти и решения, които имат значение за българските граждани. Защото това е наш дълг!

Да взимаме национално отговорни решения за Родината ни във времена на несигурност, политическа динамика, промени в ценностната система на жителите на планетата ни, войни и тлеещи конфликти. Да бъдем национално отговорни, да работим за достойното име на България! Защото това е наш дълг!

Да изпълним всички наши задължения за осъществяване на ангажиментите и отговорностите пред международните съюзници и партньори на България в сферата на сигурността и отбраната.

Да гарантираме работата на правителството в оставка с точно и прецизно изпълнение на конституционните ни задължения в името на Държавността и просперитета на Родината ни. Нашата отговорна работа ще гарантира работата на всички институции в страната и нормалния живот на българските граждани. Защото това е наш дълг!

Да контролираме от тази висока трибуна работата на централната изпълнителна власт за да бъдем отговорни пред българските граждани. Да контролираме работата за осигуряване на сигурност и защита на хората от престъпността, потенциална спекула и злоупотреби с цените на стоки и услуги.

Да положим максимални усилия като с работата си подкрепим всички институции, общини, научни работници и изследователи, дейци на културата и артисти, студенти и ученици, които работят по проекти, подкрепени от структурните фондове на ЕС и в изпълнение на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Да направим така, че политическият край на един състав на Народното събрание да не се отрази на ритъма на живот и просперитета на българските граждани. Защото това е наш дълг!

Да обединим усилията си и да положим всички усилия за подкрепа на подготовката на администрацията и гражданите за провеждане на честни избори, когато те бъдат насрочени. Всяка една от партиите, представени в това Народно събрание носи тази отговорност пред своите избиратели.

Ние от "ДПС - Ново начало" уважаваме гражданите – избиратели, независимо за кого гласуват. Изискваме такова уважение и към нашите избиратели от всички политически партии. Защото това е наш общ дълг пред парламентарната демокрация.

Хората на България очакват от нас национална отговорност, а не демонстрации на омраза. Хората на България очакват от нас държавническо мислене и мъдри решения, а не дребнавост и злободневие. Да бъдем достойни за тях, за тези, които ни избират! Да изпълним дълга си!"