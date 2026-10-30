Исторически момент! Никола Цолов ще дебютира във Формула 1 тази вечер!

Българският лъв вече е в Мексико! Само на 19 години състезателят е на крачка от голямата си мечта!

Какво предстои?

Тази вечер ще станем свидетели на исторически дебют! За първи път българин ще е част от състезателен уикенд на Формула 1.

Никола Цолов ще е един от пилотите на "Рейсинг Булс" по време на първата свободна тренировка преди неделното Гран При на Мексико.

Предизвикателно трасе

Задачата му никак няма да е лесна! Пистата „Ерманос Родригес“ в Мексико Сити се намира на около 2250 метра надморска височина! Толкова високо въздухът е по-разреден и сцеплението на гумите в завоите по-малко. Невероятно предизвикателство очаква всички отбори!

Завоят кошмар

Завоят "Пералтада" е известен като един от най-трудните в моторните спортове. "Страшният" завой се намира в края на обиколката и изисква от пилотите ограмна прецизност и концентрация. В годините назад неведнъж е бил причина за инциденти, някои дори с фатален край!

"Пералтада" обаче остава в историята и с друго! През 1990 г. Найджъл Менсъл успява да изпревари Герхард Бергер от външната страна на завоя и до днес се счита за една от най-легендарните маневри в историята на Формула 1!

Днес опасността е отстранена! "Страшният" завой е прекъснат и трасето преминава през бившия бейзболен стадион "Форо Сол".

Големият момент

Тренировката на Цолов довечера започва в 20:30 часа българско време и ще продължи около час. Очакванията са младото момче да направи между 8 и 10 обиколки.

Желаем му успех и вярваме, че ще се справи!