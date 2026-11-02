Започнаха младежките олимпийски игри!

Младежките олимпийски игри през 2026 г. започнаха! Те бяха официално открити с церемония в столицата на Сенегал - Дакар. Откриването на игрите традиционно е зрелищно шоу и предизвиква много голям интерес сред хората.



В шоуто участваха над 1100 изпълнители, които танцуваха, пееха и се забавляваха. За събитието са били подготвени 1500 традиционни костюма, а времето за изработката им е над 5000 часа. Това са повече от 208 дни!



С движенията си танцьорите създадоха картата на Африка и изписаха името на столицата Дакар. Особено впечатляващо беше и изпълнението на сенегалски борци, които представиха традиционния местен спорт "ламб".



Най-вълнуващият момент настъпи, когато олимпийският огън беше запален от фехтовача Абдурахман Марием Си и джудистка Айша Диоп! А след като огънят е запален означава, че игрите могат да започнат!

В следващите две седмици над 2500 млади спортисти до 18-годишна възраст ще се борят за медали. Те са от 204 държави от целия свят!



България също има свои млади таланти, които ще участват в игрите! 17 състезатели ще се включат в състезанията по лека атлетика, бадминтон, брейк, джудо, колоездене, плажна борба, скейтборд, спортна гимнастика, стрелба с лък, таекуондо, ушу и фехтовка.



Пожелаваме успех на всички български олимпийци!