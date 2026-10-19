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Поглеждаме назад: Преди 62 години Боян Радев става олимпийски шампион!

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Боян Радев
Снимка: Българска федерация по борба
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На 19 октомври 1964 г. българският борец Боян Радев печели първата си олимпийска титла на Игрите в Токио, Япония. Това е голям успех за България!

На следващите олимпийски игри той отново става шампион! Този път в Мексико през 1968 г., а през 1966 г. печели и световната титла по борба в Испания.

За постиженията си Боян Радев получава много отличия. Сред тях - наградата "Златна огърлица" на Международната федерация по борба и и три пъти званието "Спортист на годината" в България.

С успехите си спортистът оставя трайна следа в историята на българския спорт и се превръща в пример за поколения млади спортисти!

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