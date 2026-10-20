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Кои отбори ще участват на световното първенство по волейбол за мъже през 2027 г.?

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Снимка: БТА
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България ще участва на световното първенство по волейбол за мъже през септември 2027 г.! В турнира в Полша ще се състезават общо 32 отбора от цял свят.

Първенството е много важно, защото ще помогне на три отбора, които все още не са се класирали, да спечелят място на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Сред участниците са силни отбори като Италия, Полша и Франция. Италия е печелила световната титла два пъти, а домакинът Полша ще се бори за своето четвърто злато.

Естония ще участва за първи път в Световно първенство, а Дания се завръща в турнира след цели 61 години!

Световното първенство ще се проведе в пет полски града, а последните срещи - полуфиналите и финала - в Краков.

Кои отбори ще участват в турнира?
Страната домакин - Полша
Настоящият световен шампион - Италия
От Европа - Франция, Финландия, Словения
От Азия - Япония, Иран, Южна Корея
От Африка - Тунис, Камерун, Южна Корея
Южна Америка - Бразилия, Аржентина, Чили
Северна и Централна Америка и Карибите - САЩ, Канада, Куба

Към тях ще се присъединят още 15 отбора, които са се класирали според световната ранглиста - България, Германия, Украйна, Белгия, Турция, Сърбия, Чехия, Гърция, Румъния, Нидерландия, Мексико, Пуерто Рико, Дания, Египет и Естония.

А вие кой отбор ще подкрепяте?

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