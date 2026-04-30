Иван Демерджиев: Получихме огромно доверие, мотивирани сме да го оправдаем

Очаквам новият парламент да заличи лошият привкус от от последните Народни събрания. Очаквам да се подходи конструктивно, очаквам да се подобри качеството на работа на НС. Получихме огромно доверие от българските граждани, мотивирани сме да го оправдаем. Това заяви Иван Демерджиев - "Прогресивна България", бивш служебен вътрешен и правосъден министър преди началото на първото заседание на 52-рото Народно събрание.