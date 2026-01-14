БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Ивелин Михайлов, "Величие": Остана ни да гарантираме честни избори и ще го направим по невиждан до момента начин

от БНТ , Източник: БТА
Снимка: БТА
"Последно ни остана да гарантираме честни избори и ще го направим по невиждан до момента начин, заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в декларация от парламентарната трибуна при откриването на новата пленарна сесия.

Ние от парламентарната група на "Величие“ имаме удоволствието да сме нови в политиката и да нямаме в нашето ДНК корупцията и лъжата, които присъстват при повечето партии в Народното събрание, посочи Михайлов.

"Не сме хора, които са мечтали да бъдат политици, но се принудихме по една основна причина - да видим какво се случва в действителност. Казахме, че ще влезем, за да помогнем - да сме връзка между хората и политиците", добави още той.

Какво се случи? Влизаме в НС и станахме свидетели на феноменални актьори, посочи още лидерът на "Величие".

"Ние стигнахме някакво дъно, каквото няма в най-новата българска история. По времето на социализма поне българските народни представители и дипломати са имали високо ниво", каза Михайлов.

Наистина пробвахме да дадем решения, които са безплатни. Безплатно земеделците искаха да направят напоителни системи за всички хора в България - въобще не се разгледа, безплатно искахме да почистим България - въобще не се разгледа, посочи още той.

Всяко наше действие беше спънато от поддръжниците на основните партии, които се водят опозиционни, каза той.

Михайлов допълни, че са търпели унижение и са гледали да бъдат конструктивни в името на хората.

Няма как да работим с народни представители, които се мислят за аристократи и са избрани за постоянно, посочи лидерът на "Величие".

"Последното, което ще направим, е да гарантираме честни избори. Бог ще направи така, че да има едно наистина достойно за този велик народ Народно събрание", завърши Ивелин Михайлов.

