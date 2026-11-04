Изабелла Шиникова отпадна във втория кръг на турнира в Луанда

Изабелла Шиникова приключи участието си на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 125 в Луанда, Ангола, с награден фонд 115 хиляди долара.

35-годишната българка загуби от представителката на Полша Джина Фейстел с 2:6, 3:6 след 76 минути игра във втория кръг на надпреварата.

Шиникова допусна два пробива в първия сет, които позволиха на съперничката ѝ да вземе предимство в резултата. Във втората част българската тенисистка успя да навакса изоставане от 1:3 и да изравни за 3:3, но впоследствие загуби три последователни гейма и отстъпи в срещата.

Въпреки поражението Шиникова си осигури 15 точки за световната ранглиста на УТА, в която заема 438-ото място, както и 2000 долара от наградния фонд на турнира.

Българката продължава участието си в Луанда в надпреварата на двойки, където си партнира с рускинята Кристина Кройтор.

На четвъртфиналите двете ще се изправят срещу победителките от двубоя между поставените под номер 3 Ана София Санчес от Мексико и Ксения Зайцева от Русия и египтянките Ламис Алхусейн Абдел Азиз и Джиан Ибрахим.