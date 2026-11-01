Избирателната активност в област Варна към 16.00 часа е по-висока от тази на първи тур

Почти 21% е избирателната активност във Варненския избирателен район към 16.00 часа - по-висока, отколкото на първия тур. Общо в областта са гласували 20,88 на сто от имащите право на глас, докато преди седмица по същото време активността е била 17,93%.

В община Варна също са по-активни – до 16.00 часа са гласували 22,52 на сто от избирателите. Най-активни – с над 20% активност, освен във Варна, са общините Аврен, Аксаково и Вълчи дол. Най-слабо гласуват в Провадия – 10,16 на сто.



