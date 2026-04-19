Паралелно преброяване на 95%, "Мяра" - формацията на Румен Радев с голяма преднина, пет партии влизат в парламента, ПП-ДБ изпревариха ГЕРБ-СДС, БСП е под бариерата от 4%
Изборният ден в област Благоевград приключи с избирателна активност 48,86%

48,86% е избирателната активност в област Благоевград. 154 000 души отидоха до урните, за да гласуват. Над 70% от жителите на Белица дадоха своя вот, над 68% от хората в общините Симитли и Якоруда също гласуваха днес.

Кметът на симитлийското село Брежани е задържан заради отправени заплахи към един от членовете на секционна комисия в селото. Той е задържан за 24 часа, съобщиха за БНТ от полицията в Благоевград.

В РИК Благоевград са постъпили общо 56 жалби и сигнали.

Сигнал е получен за секция в симитлийското село Черниче, според който са дописвани бюлетини и пускани в урната. Сигналът е изпратен към Прокуратурата.

В разложкото село Баня пък урната била скъсана преди края на изборния ден. От секцията обяснили, че се скъсала при преместването. МВР са проверили сигнала и са го препратили по компетентност към РИК и прокуратурата.

В санданското село Плоски на председател на СИК ще бъде съставен административен протокол за нарушение, защото са позволили изнасяне на бюлетина и списък, за да може да гласува мъж, който е неподвижен от кръста надолу. Това не се случва за първи път и затова комисията ще бъде санкционирана. По закон мъжът с двигателни затруднения трябва да подаде молба за гласуване с подвижна комисия, обясниха от РИК.

В РИК Благоевград вече пристигат СИК-ове от цялата област.

#избори 2026 #Благоевград #област Благоевград

Водещи новини

Обрат при паралелното преброяване на 100%, "Мяра": ПП-ДБ изпреварват ГЕРБ-СДС, БСП остават под 4%
Обрат при паралелното преброяване на 100%, "Мяра": ПП-ДБ...
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Паралелно преброяване на 98%, "Алфа Рисърч": Пет партии в 52-рия парламент, БСП остава под чертата Паралелно преброяване на 98%, "Алфа Рисърч": Пет партии в 52-рия парламент, БСП остава под чертата
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Румен Радев: Победихме апатията, предстои ни много работа Румен Радев: Победихме апатията, предстои ни много работа
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Чете се за: 02:22 мин.
По света
МВР с данни кои партии са купували гласове
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
НА ЖИВО: В очакване на резултатите: Гледайте специалното изборно...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Осем деца са убити при стрелба в Луизиана
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Напрежението в Лондон ескалира след приключване на изборния ден
Чете се за: 00:55 мин.
Европа
