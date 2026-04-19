Изборният ден в област Благоевград приключи с избирателна активност 48,86%

48,86% е избирателната активност в област Благоевград. 154 000 души отидоха до урните, за да гласуват. Над 70% от жителите на Белица дадоха своя вот, над 68% от хората в общините Симитли и Якоруда също гласуваха днес.

Кметът на симитлийското село Брежани е задържан заради отправени заплахи към един от членовете на секционна комисия в селото. Той е задържан за 24 часа, съобщиха за БНТ от полицията в Благоевград.

В РИК Благоевград са постъпили общо 56 жалби и сигнали.

Сигнал е получен за секция в симитлийското село Черниче, според който са дописвани бюлетини и пускани в урната. Сигналът е изпратен към Прокуратурата.

В разложкото село Баня пък урната била скъсана преди края на изборния ден. От секцията обяснили, че се скъсала при преместването. МВР са проверили сигнала и са го препратили по компетентност към РИК и прокуратурата.

В санданското село Плоски на председател на СИК ще бъде съставен административен протокол за нарушение, защото са позволили изнасяне на бюлетина и списък, за да може да гласува мъж, който е неподвижен от кръста надолу. Това не се случва за първи път и затова комисията ще бъде санкционирана. По закон мъжът с двигателни затруднения трябва да подаде молба за гласуване с подвижна комисия, обясниха от РИК.

В РИК Благоевград вече пристигат СИК-ове от цялата област.