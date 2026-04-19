Изборният ден в област Разград приключи при 36,6% избирателна активност, съобщиха от областната администрация. До урните са отишли 48 294 гласоподаватели от общо 131 959, имащи право на вот.

Най-висока активност е отчетена в община Лозница, където своя глас са упражнили 39,31% от избирателите. С най-ниска активност е община Цар Калоян с 30,99% на гласувалите. В община Разград до урните са отишли 37,61% от избирателите. В Исперих своя вот са дали 36,31% от гласоподавателите, а в община Кубрат – 35,77%. В община Завет избирателната активност е 34,2%, в община Самуил – 37,09%.

Във всички 215 секции в област Разград изборният ден приключи в 20.00 ч. Денят премина сравнително спокойно и без съществени нарушения, каза председателят на Районната избирателна комисия Жоро Чобанов. По думите му през деня са възникнали технически проблеми с машините за гласуване в отделни СИК в региона, но те не са попречили на изборния процес. Само в две секции е преустановено машинното гласуване и е преминато изцяло към хартиени бюлетини. В Районната избирателна комисия са постъпили 12 сигнали и жалби за нарушения на изборния процес.

Общият брой сигнали за изборни нарушения, постъпили в ОД на МВР в Разград, е 50. Образувани са 11 досъдебни и едно бързо производства, като са задържани двама души, съобщиха от полицейската дирекция.